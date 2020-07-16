LGS sonuçları sorgu ekranı! Lise tercih kılavuzu açıklandı… LGS tercihleri ne zaman?

Lise adayları için beklenen gün geldi ve LGS sonuçları açıklandı. LGS sonuçlarının ardından MEB tarafından LGS tercih kılavuzu da erişime açıldı. Yayınlanan tercih kılavuzuna göre 20 Temmuz’da başlayacak olan tercihler 29 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Aşağıdaki link üzerinden gerekli alanları doldurarak LGS sınav sonuçlarına erişebilirsiniz.

LGS SONUCU SORGULAMA EKRANI

TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr

internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29

Temmuz 2020 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ…

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN?

Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla heyecanlı maratonun da startı verilmiş oldu. Lise tercihi yapacak öğrenciler önce LGS'de ter döktüler. Geçtiğimiz yıl adaylar, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.

E OKUL GİRİŞ EKRANI

LİSE TERCİH SÜRECİ İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER