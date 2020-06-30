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LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ekranı: Fen Bilimleri ve Matematik soruları ve cevapları…

İyi bir lisede okumak için LGS sınavında ter döken öğrenciler, sınavda çıkan sorular ve cevap anahtarı üzerinden kaç net yaptıklarını hesaplayabiliyor. Zorlu bir hazırlık dönemi sonrasında sınav heyecanını atlatan gençler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı soru kitapçığı ve cevap anahtarını öğrenmek istiyor. İşte LSG soru kitapçığı ve cevap anahtarı ekranı…

11:21 -
Haberler Eğitim
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ekranı: Fen Bilimleri ve Matematik soruları ve cevapları…

Corona virüsü gölgesinde yapılan LSG sınavı sonrasında şimdi gözler soru kitapçığı ve cevap anahtarında. Sınav sonrası bakanlığın hesabından yayınlanan soru ve cevaplar, ayrıca okullardan basılı kitap olarak da alınabiliyor. İşte LSG soru kitapçığı ve cevap anahtarı ekranı…

FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK SORU VE CEVAPLARI

LGS'de Fen Bilimleri ve Matematik sorusu olarak öğrencilere 40 soru soruldu. Öğrencilere 40 soru için verilen süre ise 80 dakikaydı.

FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK SORU VE CEVAP EKRANI

Foto: DepoPhotos

SÖZEL BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI

Sözel alanda ise Türkçe’den 20, T.C İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 10,  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10 soru yönlendirildi. Ayrıca öğrenciler Yabancı Dil dersinden ise 10 soru olmak üzere toplamda 50 soru soruldu.

SÖZEL BÖLÜM SORU VE CEVAP EKRANI

LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Haziran Cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak.

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