LGS soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayınlanacak? LGS soruları zor muydu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (2020-LGS) heyecanı sürüyor. 1,5 milyondan fazla öğrenci LGS sınavı ardından soruları ve cevap anahtarlarını incelemeye başlayacak. LGS soruları ve cevap anahtarlarının sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra internet ortamında çeşitli kurumlarca çözümleri yapılmaya başlanıyor.

LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2020 LGS sınavı soru ve cevap anahtarları için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. LGS’de geçtiğimiz senelerde, öğrenciler sınava girdikleri okullarda sınavın bitmesinin ardından kendi soru kitapçıklarını teslim alabiliyorlardı. Bu yıl pandemi nedeniyle öğrenciler soru kitapçıklarını 22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla okullarından alabilecek. LGS soru ve cevapları ise her yıl olduğu bu yıl da sınavın ertesi günü yayınlanması bekleniyor.

MEB’in açıklamalarında şu ifadelere yer verilmişti; “Velilerimiz isterse 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren çocuklarının soru kitapçıklarını okullardan alabilirler. Ayrıca, sınav evraklarına sınav görevlilerinin elle temasını önlemek için soru kitapçıkları ve cevap anahtarları cerrahi eldiven kullanılarak dağıtılacak ve toplanacak.”

LGS SORULARI ZOR MUYDU?

Hem LGS’ye katılan öğrenciler hem de veliler sınavın ardından soruların zorluk derecesini merak etmeye başladı. Eğitim kurumlarının sınav soru çözümlerini yapmaya başlamasıyla sınavın zorluk değerlendirmesi netleşecek.

LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak.