LGS tam puan alan öğrenci var mı? LGS’de 1’inci kim oldu?

Milyonlarca öğrencinin beklediği açıklama yapıldı. Geçtiğimiz ay corona virüsü gölgesinde sınav giren 8. sınıf öğrenciler, bugün açıklanan LGS sonuçlarıyla puanlarını öğrendi. Peki, LGS sınavında full çeken oldu mu? Kaç kişi LGS tam puan aldı? İşte Milli Eğitim Bakanlığını yayınladığı rapordan veriler…

LGS FULL ÇEKEN KAÇ KİŞİ?

Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 1 milyon 472 bin 88 öğrenci ter döktü. LGS'de sorulan bütün sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 181 oldu. Tam 41 ilden, 181 öğrenci LGS'de full çekti ve 500 tam puan aldı.

FEN BİLİMLERİ, MATEMATİĞİ GEÇTİ

LGS sınavından öğrencilere Fen Bilimleri ve Matematik derslerinden 20 soruluk ters yapıldı. Sınava katılan öğrenciler, Fen Bilimleri sorularına daha fazla doğru cevap verdi.

KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

LGS'de dikkat çeken diğer bir istatistik de kız öğrencilerin daha başarılı olmasıydı. Sınava katılan kız öğrenciler, matematik hariç diğer bütün konularda erkek öğrencilerden daha başarılı oldu.