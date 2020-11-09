LGS tarihi belli oldu: Bakan Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. DHA

LGS’YE 2020 YILINDA 1 MİLYON 472 BİN KİŞİ KATILDI

2020 yılında uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 88, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldı. “2019 yılındaki sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında yüzde 43’e yakın bir artış gerçekleşmişti.