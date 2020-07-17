LGS tercih robotu yayınladı! LGS Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi taban puanları ve kontenjan sayıları belli oldu…

LGS sınavında ter döken yaklaşık 1.5 milyon öğrencinin tercih heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, yayınladığı tercih kılavuzunda, LGS tercihlerinin 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Peki, LGS taban puanları nasıl öğrenilir? İşte tüm Türkiye genelinde Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri taban puanları ve kontenjanları…

LGS FEN LİSESİ VE ANADOLU LİSES TABAN PUANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçları ile birlikte LGS tercih robotunu da yayına aldı. Öğrenciler, LGS tercihleri öncesinde gitmek istediği okulun 2019 yılı taban puanı ve 2020 yılı kontenjan sayısını görebiliyor.

FEN LİSESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJAN EKRANI

ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJAN EKRANI

ANADOLU MESLEK LİSESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJAN EKRANI

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.