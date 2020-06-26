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LGS tercihleri ne zaman? MEB LGS tercih tarihlerini açıkladı mı?

LGS'ye katılım sağlayan yüz binlerce aday, sınavın tamamlanması ile birlikte şimdi ise tercih işlemlerini bekliyor. LGS tercihlerinin başlayacağı tarihleri için gözler MEB'e çevrildi. LGS tercih tarihlerine dair herhangi bir resmi açıklama yok ancak geçtiğimiz yıllardaki tarihler bu noktada fikir veriyor...

16:22 -
Haberler Eğitim
LGS tercihleri ne zaman? MEB LGS tercih tarihlerini açıkladı mı?

LGS tercihleri ne zaman yapılacak sorusu birçok öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. LGS sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı baz alınırsa LGS tercih tarihleri hakkında tahminler yapılabiliyor.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihleri hakkında resmi olarak bir açıklama yapılmadı. LGS tercihlerinin temmuz ayının son haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

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