LGS ve YKS sınavı ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

Son dakika haberi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Corona virüsü tedbirleri kapsamında sınavların ertelenebileceğini açıkladı. Peki LGS ve YKS sınavları ertelendi mi? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yapılan açıklamalar.

LGS VE YKS SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında yaptığı açıklamada, “LGS ve YKS sınavlarının gelişmelere göre ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz.” ifadelerini kullandı.

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM’nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2020 YKS’nin 1. oturumu (TYT) 20 Haziran’da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 21 Haziran’da yapılacak.

Her yıl milyonlarca adayın ter döktüğü sınavların tarihleri ÖSYM 2020 sınav takvimi ile açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada YKS KPSS ALES YDS sınav tarihleri yer alıyor. Buna göre; 20-21 Haziran 2020'de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuruları, 6 Şubat-3 Mart 2020'de alınacak, sonuçlar 23 Temmuz 2020'de açıklanacak. Peki, KPSS ALES YDS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, 2019 ÖSYM sınav takvimi…

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