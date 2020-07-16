LGS YEP lise taban puanları! LGS yüzdelik dilimleri, taban ve tavan puanı belli oldu

LGS sınavını geride bırakan öğrenciler puanları öğrenmesinin ardından tercih işlemleri için araştırmalara başladı. MEB LGS sonuçları ile birlikte aynı gün kılavuzu da yayınlandı. Böylece lise taban puanları öğrenciler için erişime açıldı. LGS YEP İstanbul lise taban puanları, Ankara ve İzmir lise taban puanları en çok merak edilenlerin başında yer alıyordu.

LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI

MEB üzerinden yayınlanması beklenen taban puanlar ve yüzdelik dilimler erişime açıldı. e Okul aracılığı ile öğrenciler ve veliler sisteme giriş yaparak taban puanlarını öğrenebilir. İşte 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

2020 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

PUANLAR KILAVUZDA YER ALIYOR

Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanan Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.