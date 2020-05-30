LGS’ye girecekler dikkat! Milli Eğitim Bakanı’ndan flaş açıklamalar

Bir gazeteye röportaj veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kılavuzundaki değişiklikleri ve sınavla ilgili detayları anlattı. Bakan Selçuk’un sorulara verdiği cevaplar şu şekilde:

Kılavuz güncellendi. Ne gibi değişiklikler var?

Güncellenen kılavuzda sınav tarihi güncellendi. 2019 yılına göre de üç iyileştirme yaptık. Birincisi 2019’da öğrencilerin sınava girecekleri okullar değiştiriliyordu. Bu süreçte hem ulaşım imkânlarını göz önüne alarak hem de öğrencilerimizin kaygı düzeylerini düşürebilmek için önemli bir karar aldık. Tüm öğrenciler şu anda kayıtlı oldukları kendi okullarında sınava girecek.

Öğrencilerin sınava okullarında girmesi sınav yapılacak okul sayısını artırdı mı?

Elbette. 2019’da 3 bin 769 okulda sınav yapmıştık. Öğrencilerimize sağlanan kendi okullarında sınava girme kolaylığı sınav yapılacak okul sayısında beş katlık bir artışa neden oldu. 17 bin 932 okulda sınav olacak.

Bazı okullarda ikili eğitim yapılıyordu. Bu durumda da tüm öğrenciler kendi okullarında sınava girebilecekler mi?

Bu tip bazı okullarda sosyal mesafe dikkate alındığında aynı okulda girme imkânı olamayan çok az sayıda okul var. Bu durumda öğrenciler okul binalarına en yakın okul binasında sınava alınacaklar. Zaten tüm öğrenciler sınava nerede gireceklerini e-okul üzerinden öğrenecekler.

“FOTOĞRAF KOŞULU YOK”

Diğer iki iyileştirmeniz nedir?

Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs’ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS’de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık.

Bu süreçte farklı illere gidip dönememe durumu olan öğrenciler sınav yerlerini değiştirebilecekler mi?

Mücbir sebepler söz konusu olması durumunda bu kapsamda başvurular illerimizdeki komisyonlarda değerlendirilecek. Uygun görülmesi durumunda değişiklikler yapılabilecek.

“ÜCRETSİZ MASKE”

Sınavda koruyucu ne gibi önlemler alacaksınız?

Sınavın yapılacağı tüm okullarımızın sınavdan önce dezenfeksiyonu yapılacak. Tüm okullarımızda sınav görevlileri ve öğrencilerin tamamına bakanlığımız tarafından ücretsiz maske verilecek. Tüm sınıflarda ihtiyaç halinde kullanılmak üzere dezenfektan malzemeleri bulunacak. Öğrenciler okullara geldiklerinde beklemeden ve sosyal mesafeye dikkat ederek ve elleri dezenfekte edilerek sınıflara alınacak. Bu sürece 81 ilde okul girişlerinde rehber öğretmenlerimiz de destek olacak.

Sınavda çocuklar maskelerini çıkartabilecek mi?

Sınav salonlarında sosyal mesafeye göre oturma düzeni olacağı için sınav esnasında istedikleri zaman maskelerini çıkarabilirler.

Sınıfların kapasitesi sosyal mesafe için uygun olmadığında ne yapılacak?

Bu durumda okuldaki boş alanlar kullanılacak. Yani, okuldaki kütüphane, yemekhane ve spor salonu gibi daha geniş alanlar varsa bunlar kullanılabilecek. İl müdürlerimiz tek tek okulları inceleyerek bu durumları belirliyor.

“SINAVA HASTANEDE GİREBİLECEK”

Astım hastası olan öğrenciler kullandıkları sağlık aparatları ile sınava girebilecekler mi?

Astım hastası olan öğrenciler doktor raporlarında yer alan astım spreylerini yanlarında getirebilecek.

Tedavi gören veya Covid-19 tedavisi gören öğrencilere yönelik ayrı bir sınav hizmetiniz olacak mı?

Sınav hazırlığı sürecini öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini önceleyerek tasarladık. Bu kapsamda corona virüsü tedavisi görmekte olan öğrencilere hastanelerde sınav hizmeti sunulabilecek. ‘Sınav Tedbir Hizmeti’ alınabilmesi için veliler ya da vasiler tarafından, öğrencinin sınava alınacağı adresin yer alacağı dilekçe ve mazeret durumunu bildiren belgeler ile il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvuru yapılması gerekiyor. Dilekçeler, Bölge Sınav Yürütme komisyonlarınca değerlendirilerek öğrencilerin durumuna uygun, ‘Sınav Tedbir Hizmeti’ sunulacak.

“SORU DESTEĞİ DEVAM EDECEK”

LGS için 1. dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek misiniz?

Örnek soru kitapçığını ayda bir yayımlıyorduk. Bu süreçte öğrencilerimize yardımcı olmak için ayda iki kez örnek soru kitapçığı yayımlamaya başladık. Ayrıca öğrencilerimize sınava yönelik çalışma soruları da yayımlamaya başladık.

Örnek soru kitapçığından ayrı çalışma soruları mı yayımlıyorsunuz?

Evet. Şu ana kadar toplam 2 bin 516 sorudan oluşan soru destek paketi LGS merkezi sınavına girecek öğrencilerin kullanımına sunulmuş oldu. 15 günde bir bin soruluk LGS hazırlık sorularını yayımlamaya devam edeceğiz.

“HERKES SINAVA GİRMEK ZORUNDA DEĞİL”

8. sınıftaki tüm öğrencileri sınava otomatik kayıt yaptınız. Öğrenciler ve veliler merak ediyor. Tüm öğrenciler sınava girmek zorunda mı?

Kesinlikle hayır. Bildiğiniz gibi liselere yerleştirme merkezi puanla veya puansız yerel yerleştirme ile yapılıyor. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu, yani yaklaşık yüzde 90’ı sınavsız bir şekilde tercih ettikleri okullara yerleştirilecekler. Yaklaşık 213 bin kontenjanı olan bazı okullarımıza ise sadece merkezi sınav puanı ile yerleştirme yapılacak. Dolayısıyla kontenjan kapsamındaki okulları hedefleyen öğrencilerin girmesi gereken bir sınav bu.

“MÜSTERİH OLUN SINAVA ODAKLANIN”

Son olarak öğrenciler ve ailelerine ileteceğiniz bir mesajınız var mı?

Öğrencilerimiz ve velilerimiz için her türlü önlemi almaya çalışıyoruz. Rehber öğretmenlerimiz de korona virüs tedbirleri kapsamında velilere ve öğrencilere yardımcı olmak için tüm okullarda görevli olacak. Ailelerimiz, çocuklarımız müsterih olsunlar, nasıl ki akademik destek konusunda örnek sorularımız, destek paketlerimiz, canlı sınıflarımızla hazırlık sürecinde öğrencilerimizin yanında olduysak, sınav aşamasında da onların sağlığı ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaktayız, tüm endişeleri bir kenara bıraksınlar ve sadece sınavlarına odaklansınlar.