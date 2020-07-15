LGS’ye kaç öğrenci girdi? LGS’ye başvuru yapan öğrenci sayısı kaç?

LGS sonuçlarının açıklanmasına saatler kala artık öğrenciler her detayı araştırmaya başladı. Bunlardan biri de LGS’ye katılan öğrenci sayısı oldu. İşte LGS hakkında merak edilen veriler…

2020 LGS’YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

2020 yılında 8. sınıfı başarıyla tamamlayan yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin öğrenciden 2020 LGS sınavına 1 milyon 700 bin öğrencinin başvurması ve yaklaşık 1.6 milyon öğrencinin sınava girdiği düşünülüyor.

2019 yılında ise 8. sınıfı başarıyla tamamlayan 1 milyon 210 bin 112 öğrenciden 1 milyon 74 bin 13’ünün LGS’ye girmek için başvuru yapmıştı.

2019 YILINDA KAÇ ÖĞRENCİ LGS İLE YERLEŞTİ?

Sınavla öğrenci alan okul sayısı: 1526

Sınavla yerleşen öğrenci sayısı: 139 bin 600