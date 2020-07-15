Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

LGS’ye kaç öğrenci girdi? LGS’ye başvuru yapan öğrenci sayısı kaç?

2020 yılında 8. sınıfı başarıyla tamamlayan yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin öğrenciden 1 milyon 600 bin öğrenci sınava katılım gösterdi. Sınav sonuçlarının açıklanmasına artık saatler kala öğrenciler "LGS’ye kaç öğrenci girdi?" sorusu ile de rakiplerinin sayısını merak ediyor.

15:01 -
Haberler Eğitim
LGS’ye kaç öğrenci girdi? LGS’ye başvuru yapan öğrenci sayısı kaç?

LGS sonuçlarının açıklanmasına saatler kala artık öğrenciler her detayı araştırmaya başladı. Bunlardan biri de LGS’ye katılan öğrenci sayısı oldu. İşte LGS hakkında merak edilen veriler…

2020 LGS’YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

2020 yılında 8. sınıfı başarıyla tamamlayan yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin öğrenciden 2020 LGS sınavına 1 milyon 700 bin öğrencinin başvurması ve yaklaşık 1.6 milyon öğrencinin sınava girdiği düşünülüyor.

2019 yılında ise 8. sınıfı başarıyla tamamlayan 1 milyon 210 bin 112 öğrenciden 1 milyon 74 bin 13’ünün LGS’ye girmek için başvuru yapmıştı.

2019 YILINDA KAÇ ÖĞRENCİ LGS İLE YERLEŞTİ?

Sınavla öğrenci alan okul sayısı: 1526

Sınavla yerleşen öğrenci sayısı: 139 bin 600

İLGİLİ HABERLGS puan hesaplama 2020: LGS puanı nasıl hesaplanır?LGS puan hesaplama 2020: LGS puanı nasıl hesaplanır?
öğrenci okul sınav
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more