LGS’ye kaç kişi girdi? LGS’ye başvurusu yapan öğrenci sayısı kaç?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava dair istatistiksel bilgiler de yayınlandı. LGS ile merak edilen sorulardan biri olan sınava katılım sayısı ortaya çıktı. İşte LGS hakkında merak edilen veriler…

LGS’YE KAÇ ÖĞRENCİ BAŞVURU YAPTI?

2020 Merkezi Sınava 2019-2020 eğitim-öğretim yılında sekizinci sınıfta eğitime devam eden 1.671.337 öğrencinin tamamının başvurusu otomatik olarak gerçekleştirildi.

LGS’YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Sınav başvurusu otomatik olarak yapılan 1.671.337 öğrenciden 1.472.088'i (%88,08) sınava katılmıştır. 2019 yılında sekizinci sınıfa devam eden öğrencilerin sınava katılma oranı ise %85,08 olarak hesaplanmıştı (MEB, 2019). Bu bağlamda, sekizinci sınıf öğrencilerinin sınava katılımında kısmi bir artış görülmüştür.