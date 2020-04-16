LGS’ye katılacak öğrencilere her ay bin soru ve çözümüyle destek! LGS örnek soruları…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020 LGS’ye katılacak öğrenciler için her ay 1000 soruluk test ve çözümleriyle destek sağlayacağını açıkladı. Sınav hazırlığını sürdüren öğrenciler uzaktan eğitimin yanı sıra örnek sorularla da sınava hazırlanabilecek. İşte LGS örnek soruları…

LGS’YE KATILACAK ÖĞRENCİLERE 1000 SORU VE ÇÖZÜMÜYLE DESTEK

LGS kapsamında merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, okulların koronavirüs salgını nedeniyle kapalı bu süreçte ayda iki kez sunulmaya başladı. Bu kapsamda ayrıca 8. sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik 516 sorudan oluşan LGS çalışma soruları destek paketi yayımlandı.

Destek paketine, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “odsgm.meb.gov.tr” internet adresinden erişilebiliyor.

DESTEK ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin aldığı uzaktan eğitimin kalitesini artırmak için destek çeşitliliğini her geçen gün artırdıklarını belirtti.

Bu süreçte her sınıf ve kademeden tüm öğrencilere destek vermek için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti: “Örneğin LGS sınavına girecek 8. sınıf öğrencilerimize destek olmak için ayda bir örnek soru kitapçığı yayımlıyorduk. Bu süreçte ayda iki örnek soru kitapçığı yayımlamaya başladık. Şimdi de yine aynı öğrenciler için 8. sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımlarından, 516 sorudan oluşan LGS çalışma soruları destek paketini yayımlıyoruz. Bu destek paketleri için de Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürümüz Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşları ile 81 ilde bulunan ölçme değerlendirme merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz büyük emek veriyor. Özellikle bu ilk pakete Bursa, İstanbul, Konya ve Trabzon ölçme değerlendirme merkezlerindeki arkadaşlarımız önemli katkı sağladı. Kendilerine öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. ”



SORULARIN ÇÖZÜMLERİ TRT EBA’DA YAYINLANACAK

Paylaşılan çalışma sorularının çözümlerinin TRT EBA’da da yayınlanacağına dikkati çeken Selçuk, “Böylece çalışma soruları destek paketini öğrencilerimiz bir taraftan kendileri çözerken, bu süreçte kullandığımız TV yayınlarında da çözümlerini öğrencilerimizle paylaşacağız.” dedi.

Selçuk, LGS çalışma soruları destek paketini ayda iki kez yayımlamayı planladıklarını belirterek, “Böylece her ay yayımlayacağımız iki örnek soru kitapçığına ilave olarak, 8. sınıf öğrencilerimize her ay yaklaşık bin sorudan oluşan çalışma soruları ve çözümleriyle de destek olacağız.” diye konuştu.

tıklayınız. Bursa Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için

tıklayınız. İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için

tıklayınız. Konya Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için