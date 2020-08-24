Lise boş kontenjan sorgulaması nasıl yapılır? LGS’de yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam ediyor!

LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonucu açıklandı. LGS 2. nakil sonuçları ile öğrencilerin yüzde 98’i tercih ettikleri okullara yerleşti. Ancak henüz bir okula yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam ediyor. MEB tarafından yayınlanan takvime göre boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme başvuruları alınacak.

LİSE BOŞ KONTENJAN SORGULAMA

Okulların boş kontenjanları ve taban puanlarını ise e okul sistemine giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ İŞLEMLERİ

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS’ye giriş yapılabilir.

EOKUL VELİ BİLGİLENDİRME GİRİŞ EKRANI

BAŞVURULAR DEVAM EDECEK

Boş kontenjanlara göre okullar açılana kadar nakiller devam edecek. 24 Ağustos ve 26 Ağustos arasında hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme başvuruları alınacak.

LGS TERCİH VE KAYIT TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı