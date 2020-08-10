Lise boş kontenjanlar 2020: e Okul lise boş kontenjanları sorgulama sayfası…

LGS sonuçları ardından yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil sürecini yakından takip edecek. Nakil yapmak isteyenler için LGS boş kontenjanları e okul sayfasında yayınlandı.



LİSE BOŞ KONTENJANLAR NASIL SORGULANIR?

Yerleştirmeye Esas 1. nakil tercih başvuruları bugün itibariyle başlıyor. Başvurular 14 Ağustos’ta sona erecek. Tercih sürecinde boş kontenjanları sorgulamak için e okul sisteminden faydalanacak.

E OKUL BOŞ KONTENJAN SORGULAMA

LGS BOŞ KONTENJAN ORANLARI

LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 99,8, mesleki ve teknik anadolu liselerinde yüzde 97 doluluğa ulaşıldı. Liselere sınavsız yerleştirmenin birinci adımında, öğrencilerin yüzde 92'si ilk üç tercihinden birine yerleşti.