Lise kayıtları başladı mı? 2020 LGS okul kayıtları ne zaman yapılacak?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrencinin eğitimlerine devam edeceği okul belli oldu. Kayıt için araştırmalarını hızlandıran veliler tarihleri merak ediyor ancak henüz lise kayıtlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Lise kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. 1. nakil başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihleri aralığında yapıldı. Sonuçları ise 17 Ağustos 2020 tarihinde yayınlandı.

Tarihlerin açıklanmasının ardından öğrenciler kayıt olmaya hak kazandıkları okullara kayıtlarını yaptıracak.

LGS TERCİH VE KAYIT TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı