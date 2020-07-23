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Lise puanları listesi.. MEB LGS taban puanları ve kontenjanlar

LGS'de sınav süreci tamamlandı ve tercihler başladı. Merkezi sınava giren öğrenciler sonuçların ardından lise taban puanlarını ve boş kontenjanları araştırılıyor. 1,5 milyon öğrencinin katıldığı LGS'de şimdi taban puanlar büyük önem taşıyor. İşte MEB tarafından yayınlanan listeye göre lise taban puanları ve kontenjanları...

08:43 -
Haberler Eğitim
Lise puanları listesi.. MEB LGS taban puanları ve kontenjanlar

LGS tercih işlemleri hakkındaki detaylı açıklamaları ve LGS taban puan bilgilerini haberimizde veridiğimiz bağlantı üzerinden takip edebilirsiniz. LGS’de tercih süreci başladı ve öğrenciler tercih edecekleri okuların puan ve kontenjanlarını araştırıyor. LGS taban puanları ve kontenjan listesini e-okul üzerinden görüntülemek mümkün.

E OKUL LGS TERCİH EKRANI

2020 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU

LGS 2020 TERCİH ROBOTU

PUANLAR KILAVUZDA YER ALIYOR

Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanan Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

ÖZEL LİSE TABAN PUANLARI

ALMAN LİSESİ
Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
Kız Yatılı kontenjanı: 12
Erkek Yatılı kontenjanı: 21

Taban Puanı: 446

AMERİKAN ROBERT LİSESİ
Kız öğrenci taban puan : 479
Kontenjan: 111

Erkek öğrenci taban puan: 479
Kontenjan: 110

SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
Taban puan: 456

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ
Taban puanı: 446

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ
Taban puanı: 460

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Kontenjan: 45
Taban puan: 462

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470

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