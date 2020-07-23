Lise puanları listesi.. MEB LGS taban puanları ve kontenjanlar

LGS tercih işlemleri hakkındaki detaylı açıklamaları ve LGS taban puan bilgilerini haberimizde veridiğimiz bağlantı üzerinden takip edebilirsiniz. LGS’de tercih süreci başladı ve öğrenciler tercih edecekleri okuların puan ve kontenjanlarını araştırıyor. LGS taban puanları ve kontenjan listesini e-okul üzerinden görüntülemek mümkün.
2020 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU
PUANLAR KILAVUZDA YER ALIYOR
Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanan Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
ÖZEL LİSE TABAN PUANLARI
ALMAN LİSESİ
Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470
ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
Kız Yatılı kontenjanı: 12
Erkek Yatılı kontenjanı: 21
Taban Puanı: 446
AMERİKAN ROBERT LİSESİ
Kız öğrenci taban puan : 479
Kontenjan: 111
Erkek öğrenci taban puan: 479
Kontenjan: 110
SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
Taban puan: 456
NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ
Taban puanı: 446
SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ
Taban puanı: 460
SEV AMERİKAN KOLEJİ
Kontenjan: 45
Taban puan: 462
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470