Lise yatılılık başvuruları başladı! Yatılılık başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) yerleştirme nakil işlemleri devam ediyor. Nakil işlemleri sonrasında, yatılı okulları kazanan öğrenciler, yatılılık başvurusunda bulunacak. İşte yatılılık başvuru tarihleri…

YATILILIK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Örgün resmi ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden eğitimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos tarihleri arasında 17.00’ye kadar başvuruda bulunabilecekler.

YATILILIK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?

Yatılı olarak öğrenci yerleştirme sonuçları 28 Ağustos tarihinde tamamlanarak ilan edilecektir. Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar 26-27 Ağustos tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos tarihinde yerleştirme işlemleri sonuçlanacak.

İOKBS sonucu burslu olmaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül saat 17.00’ye kadar müracaat etmemeliler.