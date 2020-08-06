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Lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları bekleyiş…

MEB’in açıkladığı tarihlere göre lise tercih sonuçlarının açıklanması için bir haftadan kısa bir süre kaldı. LGS tercihlerini yapan milyonlarca 8. sınıf öğrencisi, tercih sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. İşte lise yerleştirme sonuçları için beklenen tarih...

08:56 -
Haberler Eğitim
Lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları bekleyiş…

MEB tarafından yayınlanan takvime göre LGS tercih sonuçları 10 Ağustos tarihinde ilan edilecek. MEB LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Lise öğrencileri tercih ettikleri okullarda eğitim görüp göremeyeceğini öğrenmek için LGS tercih sonuçlarını heyecanla bekliyor.

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir. LGS tercihlerinin saat 10.00’da açıklanması bekleniyor.

LGS tercih sonuçları için geri sayım! Lise tercihleri ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH VE KAYIT TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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