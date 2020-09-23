Liseler ve ortaokullar ne zaman açılacak? Bakan’dan açıklama…

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaokullar ve liselerin vaka sayısının seyrine göre yüz yüze eğitime geçeceğini söyledi.

ORTAOKUL VE LİSELERİN AÇILIŞ TARİHİ VAKA DURUMUNA GÖRE BELİRLENECEK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, gerekli tedbirler alınarak başlayacak olan yüz yüze eğitimde diğer sınıflar ile ilgili değerlendirmelerin birkaç hafta sonra yapılacağını, vaka sayısının seyrine göre yüz yüze eğitime geçeceğini söyledi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, devamsızlık durumu ve yüz yüz eğitimin hakkında şunları söyledi;

* Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır.

* Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12'lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündeme alınacak” ifadelerini kullanmıştı.