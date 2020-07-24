Liselere kayıt telaşı

2020 LGS’ye girenlerin 1 milyon 472 bin 88’i sınavla öğrenci alan devlet okullarına veya özel okullara başvurabilecek. Devlet okulları için tercihler e-okuldan yapılıyor. Adaylar, tercih listelerini okula onaylatmazsa geçersiz sayılacak . Tercih sayısı bu yıl 5’ten 10’a çıktı.

ROBERT REKORU

Robert Kolej, 111’i kız ve 110’u erkek 211 öğrenci için asil liste kayıtlarını aldı. 479 taban puan sınırı getiren okula, bu yıl alınacak öğrencinin 3 katı başvuru oldu. 435 kişilik yedek liste var. Robert’te halen 56 ilden bin 42 öğrencinin yüzde 26’sı tam burslu okuyor.