Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Liselerin taban puanları… Özel okul ve devlet okulu taban puan listesi!

Bugün başlayacak tercihlerinde LGS taban puanları ve kontenjan listesi öğrenciler ve veliler için büyük önem taşıyor. Yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin katıldığı LGS sınavı sonuçları birkaç gün önce açıklandı ve tercih süreci için işaret edilen geldi. İşte devlet okulu ve özel okulların taban puanları.

08:22 -
Haberler Eğitim
Liselerin taban puanları… Özel okul ve devlet okulu taban puan listesi!

Taban puanlar LGS tercih sürecinin en çok araştırılan konuları arasında. Devlet liselerinin taban puanları e-Okul tarafından paylaşılan listede bulunuyor birçok özel okul ise okul öğrenci alımı yapacağı taban puanları açıkladı. İşte lise taban puanları…

İSE TABAN PUANLARI

MEB’in e-Okul sistemi üzerinden 2020 LGS taban puanları ve boş kontenjanları listesine ulaşılabiliyor.

LGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI

Liselerin taban puanları! Özel okul ve devlet okulu taban puanlar listesi…

ÖZEL LİSE TABAN PUANLARI

ALMAN LİSESİ
Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
Kız Yatılı kontenjanı: 12
Erkek Yatılı kontenjanı: 21

Taban Puanı: 446

AMERİKAN ROBERT LİSESİ
Kız öğrenci taban puan : 479
Kontenjan: 111

Erkek öğrenci taban puan: 479
Kontenjan: 110

SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
Taban puan: 456

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ
Taban puanı: 446

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ
Taban puanı: 460

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Kontenjan: 45
Taban puan: 462

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470

e-okul meb öğrenci okul Üsküdar
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more