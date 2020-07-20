Liselerin taban puanları… Özel okul ve devlet okulu taban puan listesi!

Taban puanlar LGS tercih sürecinin en çok araştırılan konuları arasında. Devlet liselerinin taban puanları e-Okul tarafından paylaşılan listede bulunuyor birçok özel okul ise okul öğrenci alımı yapacağı taban puanları açıkladı. İşte lise taban puanları…

İSE TABAN PUANLARI

MEB’in e-Okul sistemi üzerinden 2020 LGS taban puanları ve boş kontenjanları listesine ulaşılabiliyor.

LGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI

ÖZEL LİSE TABAN PUANLARI

ALMAN LİSESİ

Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180

Kız Yatılı kontenjanı: 12

Erkek Yatılı kontenjanı: 21

Taban Puanı: 446

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Kız öğrenci taban puan : 479

Kontenjan: 111

Erkek öğrenci taban puan: 479

Kontenjan: 110

SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Taban puan: 456

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

Taban puanı: 446

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ

Taban puanı: 460

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Kontenjan: 45

Taban puan: 462

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ



2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek

2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470