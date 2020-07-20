Liselerin taban puanları… Özel okul ve devlet okulu taban puan listesi!

Taban puanlar LGS tercih sürecinin en çok araştırılan konuları arasında. Devlet liselerinin taban puanları e-Okul tarafından paylaşılan listede bulunuyor birçok özel okul ise okul öğrenci alımı yapacağı taban puanları açıkladı. İşte lise taban puanları…
İSE TABAN PUANLARI
MEB’in e-Okul sistemi üzerinden 2020 LGS taban puanları ve boş kontenjanları listesine ulaşılabiliyor.
LGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI
ÖZEL LİSE TABAN PUANLARI
ALMAN LİSESİ
Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470
ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
Kız Yatılı kontenjanı: 12
Erkek Yatılı kontenjanı: 21
Taban Puanı: 446
AMERİKAN ROBERT LİSESİ
Kız öğrenci taban puan : 479
Kontenjan: 111
Erkek öğrenci taban puan: 479
Kontenjan: 110
SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
Taban puan: 456
NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ
Taban puanı: 446
SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ
Taban puanı: 460
SEV AMERİKAN KOLEJİ
Kontenjan: 45
Taban puan: 462
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470