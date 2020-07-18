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Liselerin taban puanları! Özel okul ve devlet okulu taban puanlar listesi…

Tercihlerini devlet okulu ya da özel okullardan yana kullanacak olanlar okul taban puanlarını araştırıyor. Devlet liselerinin taban puanları e-Okul tarafından paylaşılan listede bulunuyor birçok özel okul ise okul öğrenci alımı yapacağı taban puanları açıkladı. İşte tercih sürecinde önem taşıyan taban puanlar...

18:14 -
Haberler Eğitim
Liselerin taban puanları! Özel okul ve devlet okulu taban puanlar listesi…

Yaklşaık 1,5 milyon öğrencinin katıldığı LGS sınavı sonuçları birkaç gün önce açıklandı. 20 Temmuz'da başlayacak olan tercih işlemleri öncesinde LGS taban puanları ve kontenjan listesi öğrenciler ve veliler için büyük önem taşıyor.

LİSE TABAN PUANLARI

MEB'in e-Okul sistemi üzerinden 2020 LGS taban puanları ve boş kontenjanları listesine ulaşılabiliyor.

LGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI

Lise taban puanları ve kontenjanları… MEB LGS taban puanlarını açıkladı!

ÖZEL LİSE TABAN PUANLARI

ALMAN LİSESİ
Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
Kız Yatılı kontenjanı: 12
Erkek Yatılı kontenjanı: 21

Taban Puanı: 446

AMERİKAN ROBERT LİSESİ
Kız öğrenci taban puan : 479
Kontenjan: 111

Erkek öğrenci taban puan: 479
Kontenjan: 110

SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
Taban puan: 456

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ
Taban puanı: 446

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ
Taban puanı: 460

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Kontenjan: 45
Taban puan: 462

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470

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