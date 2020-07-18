Liselerin taban puanları! Özel okul ve devlet okulu taban puanlar listesi…

Yaklşaık 1,5 milyon öğrencinin katıldığı LGS sınavı sonuçları birkaç gün önce açıklandı. 20 Temmuz'da başlayacak olan tercih işlemleri öncesinde LGS taban puanları ve kontenjan listesi öğrenciler ve veliler için büyük önem taşıyor.

LİSE TABAN PUANLARI

MEB'in e-Okul sistemi üzerinden 2020 LGS taban puanları ve boş kontenjanları listesine ulaşılabiliyor.

LGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI

ÖZEL LİSE TABAN PUANLARI

ALMAN LİSESİ

Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180

Kız Yatılı kontenjanı: 12

Erkek Yatılı kontenjanı: 21

Taban Puanı: 446

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Kız öğrenci taban puan : 479

Kontenjan: 111

Erkek öğrenci taban puan: 479

Kontenjan: 110

SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Taban puan: 456

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

Taban puanı: 446

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ

Taban puanı: 460

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Kontenjan: 45

Taban puan: 462

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ



2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek

2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470