Marmara Üniversitesi taban puanları: Marmara Üniversitesi bölümleri ve kontenjanları belli oldu!

Yaklaşık 2.5 milyon öğrenci, YKS sınavında üniversite hayali ile ter dökmüştü. ÖSYM, bu sabah saatlerinde YKS sonuçlarını erişime açtı. Öğrenciler, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden YKS sonuçlarını öğrenebiliyor. Sınav sonuçlarını öğrenen üniversite adayları, tercih işlemleri için araştırmalarına başladı.

MARMARA ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

İstanbul'un en çok tercih edilen üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi, bu sene de en çok tercih edilecek okulların başında geliyor. 6 Ağustos'ta başlayacak tercihler öncesi hatasız tercih yapmak isteyen adaylar, Marmara Üniversite'sinde bulunan bölümlerin taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini YÖK Atlas tercih robotu sayesinde öğrenebiliyor.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI EKRANI

ÖSYM TERCİH KILAVUZU 2020



YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Aygün, açıklamada şu bilgilere yer verdi. “2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.”