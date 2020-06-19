Matematikte 5 Türk öğrenci dünya şampiyonu oldu

DAHİ MATEMATİKÇİLER

Türkiye’yi gururlandıran ilk sonuç Rusya’nın yaptığı Uluslararası Matematik Olimpiyatları URFODU'dan geldi. 14 ülkeden, bin 780 okul ve 290 bin 807 öğrencinin katıldığı olimpiyatta Jale Tezer Koleji’nden 17 öğrenci ilk 500'e girmeyi başardı. Zeynep Nur, Gülce Ecenaz Yılmaz, Zeynep Gencer, Doruk Kızıloğlu ve Mert Kabalar adlı öğrenciler ise tam puan alarak dünya birincisi olup, altın madalya ile ödüllendirildi.

AMERİKA’DAN ÖZEL DAVET

Amerika Matematik Birliği'nin (MAA) yaptığı Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda (AMC10) ise Rıdvan Kutay Sivri adlı öğrenci yüzde 2,5’luk dilime girdi. Türkiye’den son 2 yılda bu dilime giren ilk ve tek öğrenci olan Sivri, başarısıyla Türkiye Birincisi de oldu. ABD’ye özel davet aldı. Öte yandan Fransa’nın yaptığı Kanguru Matematik Olimpiyatları’nda da Jale Tezer Koleji’nden 4 öğrenci tam puan alırken, 30 öğrenci de finale kaldı.