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MEB 2. soru destek paketini yayınladı! MEB lise soru destek paketi soruları nasıl?

Millî Eğitim Bakanlığı, corona virüs pandemisi nedeniyle zorunlu olarak okul dışında, uzaktan devam eden eğitim sürecinde öğrencilere soru paketleri sunuyor. Lise öğrencilerine yönelik 750 sorudan oluşan ikinci "Soru Destek Paketi", kullanıma sunuldu. İşte MEB 2. soru destek paketi...

14:02 -
Haberler Eğitim
MEB 2. soru destek paketini yayınladı! MEB lise soru destek paketi soruları nasıl?

MEB 2. Soru Destek Paketi sorularını yayınladı. Liseye giden milyonlarca öğrenci için MEB tarafından hazırlanan 2. soru destek paketi öğrencilerin kullanımına sunuldu ve sorular merakla araştırılıyor.

MEB LİSE SORU DESTEK PAKETİ İÇİN TIKLAYIN

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2. SORU DESTEK PAKETİ NASIL?

Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları söyledi: “Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda verdiğimiz desteği sürekli artırmak için çalışıyoruz. Lise öğrencilerimiz için ilk grup çalışma sorularını bu ay içerisinde yayımlamıştık. Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9, 10, 11 ve 12.sınıfların birinci dönemine ait derslerin birinci ünitelerinin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan ikinci soru destek paketini de bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk.

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