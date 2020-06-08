MEB, 2020 YKS adaylarına canlı TYT ve AYT deneme sınavı yapacak!

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan adaylar, yarından itibaren canlı düzenlenecek Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarına katılabilecek.

YKS DENEME SINAVLARI YARIN BAŞLIYOR

12. sınıf öğrencisi üniversite adaylarına, 27-28 Haziran’daki YKS öncesi eksiklerini tamamlama fırsatı sunacak TYT ve AYT deneme sınavları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün yönettiği EBA Akademik Destek üzerinden çevrim içi düzenlenecek.

Bu kapsamda adaylar TYT deneme sınavını 9 Haziran Salı saat 07.30’dan 10 Haziran Çarşamba günü saat 23.59’a; AYT deneme sınavını ise 11 Haziran Perşembe günü saat 07.30’dan 12 Haziran Cuma saat 23.59’a kadar kendilerine uygun herhangi bir saatte başlatabilecek.

Adaylara TYT deneme sınavında 125 soru için 165 dakika, AYT deneme sınavı için de 166 soru için 180 dakika süre tanınacak.

ADAYLARIN KAYNAK KULLANMAMASI ÖNEM TAŞIYOR

Çevrim içi deneme sınavına katılan adaylar, diğer adayların başarı sıralamasını değil, sadece kendi sıralamasını ve eksiklerini görebilecek.

Adayların tek oturumda, hiçbir kaynağa bakmadan, hiç kimseyle iletişim kurmadan sınavları tamamlanması gerekiyor. Bu kurallara uyan öğrenciler, YKS öncesi mevcut durumlarını daha sağlıklı değerlendirme imkanına sahip olacak.

EBA Akademik Destek, öğrencilerin sınavdaki sorulara verdikleri cevaplar üzerinden yaptığı analizle, kişiye özel eksik listeleri oluşturuyor.

Bu listelerdeki konu anlatımları ve soru çözüm videoları sayesinde öğrenciler, sınav tarihine kadar eksiklerini tamamlayarak kalan zamanlarını etkin şekilde değerlendirme fırsatı bulacak.