MEB açıkladı mı? Okullar ne zaman açılacak sorusu cevap arıyor…

MEB okullarda eğitime ara verme kararını almasının üstünden 1.5 ay geçti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise gündemde olan bu konuya ilişkin yeni açıklamaları paylaştı. Corona virüsü salgını nedeniyle eğitim uzaktan devam ederken, öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak etmeye başladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar şu tarihte açılacak kararını bakanlık olarak alma durumunda değiliz. Bütün bakanlıklardan görüş alınarak bir karar alınacak. Biz 1 Haziran'da kademeli olarak açılmasını istiyoruz ama süreç dinamik.

Bizim 1 Haziran için birden fazla planımız var. İnşallah her şey yolunda gider 1 Haziran'da okulları açarız. Ya da kısmi bir açılmaya gidebiliriz. Önümüzdeki haftalarda şartlara bakacağız, ilgili kuruluşlarla bakacağız ve değerlendireceğiz.

Bir öğrencimiz, çocuğumuz devamsızlıktan kalmadıysa bir üst sınıfa geçecek fakat sorumlu olarak geçecek. Biz çocuğun lehine olan kararı vermekteyiz. Yasal olarak da düzenleme yapıldı.

UZAKTAN EĞİTİMDE SON GÜNLER GELİYOR

Türkiye’de Avrupa’nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda öğrenci olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, alınan tüm kararların birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğini söyledi. Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde Uzaktan Eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.