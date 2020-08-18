MEB Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları açıklandı! Adaylık Kaldırma Sınav sonuç sorgulama ekranı…

26 Temmuz'da yapılan Adaylık Kaldırma Sınavı'nın sonuçları açıklandı. MEB bünyesinde çalışan binlerce sözleşmeli öğretmen, asil öğretmenliğe geçebilmek için Adaylık Kaldırma Sınavı'nda ter dökmüştü. Sınava katılan öğretmenler, MEBBİS'ten şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebiliyor.

AKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

26 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları açıklanmıştır.

Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını kişisel MEBBİS sayfasından Aday Öğretmen Performans Değerlendirme Modülünden öğrenebilir.

MEBBİS AKS SONUÇ SORGULAMA



DEĞERLENDİRME NASIL YAPILDI?

1. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

2. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.

3. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

4. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

5. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

6. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanma