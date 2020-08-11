MEB il dışı öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS il dışı tayin sorgulama ekranı…

MEB il dışı tayin başvuruları tamamlandı. Binlerce öğretmen, açıklanan boş kontenjanlara göre tercihlerini yaptı. Şimdi gözler tayin sonuçlarının açıklanacağı zaman çevrildi. MEB il dışı atama sonuçlarını 11 Ağustos günü erişime açacak.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı takvime göre, öğretmenlerin il dışı atama sonuçları 11 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların saat 23.59'a kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlara MEBBİS ve personel.meb.gov.tr adresi üzerinden erişilebilecek. 12 Ağustos tarihi itibarıyla da ilişik kesme işlemleri yapılabilecek.

MEBBİS İL DIŞI TAYİN SORGULAMA EKRANI

EN ÇOK 40 TERCİH İMKANI

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebildi. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.