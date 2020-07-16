MEB lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı mı?

LGS’de bir viraj daha dönüldü ve öğrenciler LGS puanlarına kavuştu. Aldıkları puanlara göre hangi liseleri tercih edebileceklerini araştıran öğrenciler merakla LGS yüzdelik dilimlerini araştırıyor.

LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?

MEB üzerinden açıklanması beklenen taban puanlar ve yüzdelik dilimler henüz duyurulmadı.

PUANLAR KILAVUZDA OLACAK

Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.