MEB, milli sporcu ve engelliler için sözleşmeli öğretmenliğe atama takvimini açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) az önce yayımladığı duyuruda, milli sporcu ve engellilerin sözleşmeli öğretmenlik için başvuru tarihlerini açıkladı. MEB’den yapılan açıklamalara göre, milli sporcu ve engellilerin sözleşmeli öğretmenlik başvuruları 15-19 Haziran 2020 tarihleri arasında alınacak ve atamalar 23 Haziran’da gerçekleştirilecek.

MİLLİ SPORCU VE ENGELLİLER İÇİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE ATAMA TAKVİMİ BELİRLENDİ

Milli sporcuların ve engellilerin sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ile sözleşmeli öğretmenlerin, 2020 yılı yer değiştirmelerine ilişkin takvimler, yayımlandı.

Buna göre, milli sporcular, beden eğitimi alanı için sözleşmeli öğretmenlik başvurularını 15-19 Haziran’da yapacak. Milli sporcuların atamaları ise 16 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

Engelli öğretmen adaylarının başvurularının 15-19 Haziran’da alınmasının ardından atamaları 23 Haziran’da yapılacak.

Mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri

Her ikisi de sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların aile birliği mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları 29 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde alınacak. Atamalar ise 14 Temmuz’da yapılacak.

Sağlık mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme için 24-28 Ağustos’ta alınacak başvuruların ardından atama işlemleri 3 Eylül’de gerçekleştirilecek.