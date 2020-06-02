MEB okul öncesi çocukları tehlikeye mi atıyor?

MEB okullarda hijyen ve dersliklerde sosyal mesafenin 1,5 metre korunması gibi bazı kararlarla okul öncesi yani ana okullarında 3-5 yaş aralığındaki çocukların eğitiminin başlatılması kararı aldı.

MEB'in bu kararında özellikle anne babası çalışan çocuklar için okul öncesi eğitimin başlatıldığına dikkat çeken Eğitim İş Hukuk Sekreteri Maksut Balmuk, önemli uyarılarda bulundu.

“AKIL TUTULMASI”

“Çocukların sosyal mesafe konusunda gereğini yapmalarının çok zor olacağı açıktır. Bu zorluk bilindiği halde okullar açma kararı, akıl tutulması olsa gerek” diye uyaran Balmuk, “Önce özel okul öncesi eğitim kurumları, kreş ve çocuk bakım evleri açıldı şimdi de resmi okul öncesi sınıfları açma kararı için yazı yayımlandı. Özel okulların imkanları, hijyen sağlayabilme noktasındaki fiziki olanakları ortada. Buna rağmen o kurumlar için de zamanlama erken” dedi.

Balmuk sözlerini şöyle sürdürdü;

“VELİLER ALACAKLARI…”

* Gerek özel sektöre ait okul öncesi kurumlar, gerekse de diğer okulların, öğrenci verilerine mali borçları var.

* Mali olarak bu kurumlar çok zorluk yaşıyorlar biliyoruz. Ama sağlık her şeyden önemli. Bir eğitimci gözüyle baktığımızda yaşanacak sorunlar ortada ve tek bir çocuğumuzla ilgili sorun yaşanırsa bunun hesabını kim verecek?

* Özel okullar da 15 Ağustos'tan sonra telafi eğitimi için açılacak. Bunun gerekçesinin de, velilerin alacaklı durumlarını ortadan kaldırmak olduğunu daha önce söylemiştik.

“ÖĞRETMENLER BAKICI MI?”

Bakanlıkça yayımlanan resmi yazıda da sorun olduğunu söyleyen Balmuk, “Çalışan anne babaların çocuklarına vurgu yapılmış. Bunun anlamı şudur; çocuklara eğitim öğretimi bir tarafa bırakın anne babası çalıştığı için bakıcılık yapın. Bu, bu kabul edilemez. Öğretmeni çocuk avutucusu, bakıcı muamelesine tabi tutma anlayış eğitime özellikle de okul öncesi eğitime darbe vuruyor. Öğretmenlik mesleğinin onurunu hiçe sayılıyor” diye konuştu.

BAKAN BAŞKA GENEL MÜDÜR BAŞKA DİYOR

Balmuk, ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla daha bir kaç gün önce genelge yayınlanarak, tüm öğretmenlerin 19 Haziran 2020 tarihine kadar izinli olduğunun ilam edildiğini ama şimdi 1 Haziran'da okul öncesi okullar açılarak, okul öncesi öğretmenleri diğer öğretmenlerden ayrıldığına dikkat çekti.

Balmuk, söyle konuştu:

* Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk izin veriyor, genel müdürlük okul öncesi göreve diyor. Bakan imzasıyla yapılması gereken bir işlemin genel müdür marifetiyle yapılabilmesi hukuken de mümkün değil

ÇALIŞAN ANNELERE ÖZEL DÜZENLEME TALEBİ

* Çocukların, öğretmenlerin ve çalışanların sağlığını hatta hayatını tehlikeye sokacak bu uygulamadan vazgeçin. Normalleşme adına ekonomik kaygılarla iptal edilen izinleri yeniden düzenleyin.

* En azından bu şekilde küçük çocukları olanlar için düzenleme yapın. Çocuklarımız bu dönemde en güvenli olabilecekleri yuvalarında, anneleri ile birlikte olsunlar. Ayrıca çocuğu bulunan okul öncesi öğretmeni bu durumda çocuğunu nereye bırakacak?