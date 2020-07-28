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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgu ekranı! Mülakat sonuçları e-Devlet’te…

Öğretmenlerin büyük bir heyecanla bekledikleri sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı ve e-Devlet üzerinden sorgulanmaya başladı. Mülakatları aşıp aşmadıklarını merakla araştıran öğretmenler konuyla ilgili detayları araştırılıyor. MEB tarafından gerçekleştirilen sözlü mülakat sonuçlarına dair ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz. İşte sözleşmeli öğretmenlik sonuçları e-Devlet sorgu sayfası ve ayrıntılar...

15:16 -
Haberler Eğitim
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgu ekranı! Mülakat sonuçları e-Devlet’te…

Öğretmen olmak için eğitimini alan ve KPSS sınavından yeterli puan almayı başaran adaylar, 6-25 Temmuz tarihleri arasında sözlü sınava tabii tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmen alımı için yaptığı mülakat sonuçları açıklandı. 20 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar 6-25 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. MEB, sözlü sınavın sonuçlarını açıkladı. Öğretmen adayları, mülakat sonuçlarını e devlet üzerinden görebiliyor. İşte detaylar…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI

MEB, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarını açıkladı. Adaylar, e devlet üzerinden sonuçlarına erişebiliyor. Bugünden itibaren sonuçlara itiraz yapılabilecek. Bakanlık, sonuçlara itirazları 10 Ağustos tarihine kadar inceleyecek. Sonrasında ise 31 Ağustos tarihinde öğretmenlerin tercihleri başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ise 8 Eylül’de ilan edilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN E DEVLET SORGULAMA EKRANI

KPSS meb Milli Eğitim Bakanlığı mülakat sonuçları Sözleşmeli öğretmen
Son güncelleme: 15:56 28.07.2020
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