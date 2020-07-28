Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgu ekranı! Mülakat sonuçları e-Devlet’te…

Öğretmen olmak için eğitimini alan ve KPSS sınavından yeterli puan almayı başaran adaylar, 6-25 Temmuz tarihleri arasında sözlü sınava tabii tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmen alımı için yaptığı mülakat sonuçları açıklandı. 20 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar 6-25 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. MEB, sözlü sınavın sonuçlarını açıkladı. Öğretmen adayları, mülakat sonuçlarını e devlet üzerinden görebiliyor. İşte detaylar…
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI
MEB, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarını açıkladı. Adaylar, e devlet üzerinden sonuçlarına erişebiliyor. Bugünden itibaren sonuçlara itiraz yapılabilecek. Bakanlık, sonuçlara itirazları 10 Ağustos tarihine kadar inceleyecek. Sonrasında ise 31 Ağustos tarihinde öğretmenlerin tercihleri başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ise 8 Eylül’de ilan edilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN E DEVLET SORGULAMA EKRANI
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Öğretmen adayları, sonuçları
e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
https://t.co/K0XNZm0Uoi pic.twitter.com/Ak2yI4zFvj
— MEB (@tcmeb) July 28, 2020