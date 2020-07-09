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MEB takvimine göre okullar ne zaman açılacak?

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle milyonlarca öğrenci ve öğretmenin bulunduğu okullar, 13 Mart'ta kapatılmış ve eğitim online olarak uzaktan yapılmaya başlanmıştı. MEB takvimine göre okulların açılacağı tarih belirlendi. Takvime göre okullar 31 Ağustos tarihinde açılacak. İşte ayrıntılar...

08:54 -
Haberler Eğitim
MEB takvimine göre okullar ne zaman açılacak?

Okulların virüsün hafiflemesi sonrasında ne zaman açılacağı merak konusuydu ve MEB takvimine göre tarih belirlendi. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” demişti.

MEB takvimi belli oldu! Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda yeni dönemin her sene olduğu gibi yine eylül ayında başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” dedi. MEB takvimine göre okulların 31 Ağustos tarihinde açılması bekleniyor.

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