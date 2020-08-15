MEB’den illere okullarla ilgili yazı! Dikkat çeken detay

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda 23 Mart 2020 tarihinden itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA), canlı sınıf uygulamaları ve EBA TV yoluyla uzaktan eğitim ile tamamlandığı, 2020-2021 ders yılının öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik programın Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumlarında 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü, resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ise 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitim ile başlayacağı ilgili genelgeyle düzenlendiği ve valiliklere gönderildiği hatırlatıldı.

Resmi yazıda corona virüsü salgını nedeniyle MEB’e bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacak eğitime ilişkin takvimde değişikliğe gidildiği ve bu kapsamda bazı açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

MEB tarafından illere gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

* 1. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumları istemeleri halinde 17 Ağustos 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim yoluyla tüm kademe ve sınıf düzeylerinde öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulanmasına başlayabilecektir.

* 2. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla başlayacağından resmi ve özel örgün eğitim kurumlarının tamamı bu tarihten itibaren uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulanmasına başlayacaktır.

* 3. 21 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren 2020-2021 ders yılına ilişkin öğretim programlarının işlenmesine bakanlıkça yapılacak planlama doğrultusunda başlanacaktır.

* 4. Öğretmenler mesleki çalışmalara 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü görev yaptıkları eğitim kurumlarında başlayacaktır.

* 5. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

* 6. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9’uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uygum sağlama amacıyla uzaktan eğitim yoluyla ve yüz yüze eğitimin başladığı hafta içerisinde gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

* 7. Mesleki ve teknik anadolu liselerinde işletmelerde beceri eğitimleri 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.

* 8. Resmi ve özel eğitim kurumlarımız 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik olarak 31 Ağustos 2020-6 Haziran 2021 tarihleri arasında destekleme ve yetiştirme kursları açabilecektir.