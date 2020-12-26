MEB’den yüz yüze eğitim kararı! Okullarda sınav olacak mı?

Corona virüsü sebebiyle eğitimlerini EBA TV üzerinden yapan milyonlarca öğrenci, bu dönem içerisinde sınav olmayacak.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin karne notları, derse katılım puanı ile belirlenecek. Derslere katılım puanı, öğrencilerin yüz yüze eğitimdeki performansı ve uzaktan eğitimin yapıldığı EBA TV’de ders takibine göre belirlenecek.

Lise öğrencileri için ise durumda daha farklı olacak. Bu dönem içerisinde sınav olmayacak lise öğrencilerinin ilk dönem karne notları, ikinci dönemde yapılacak sınav ile belirlenecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada okullarda uzaktan eğitim 22 Ocak tarihine kadar devam edecek. Sonrasında ise ara tatil başlayacak ve 3 hafta sürecek. Tatil sonrası okulların açılıp açılmayacağına, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler sonrasında karar verilecek.