Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bakanlıktan yüz yüze eğitim açıklaması…

Okullarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül’de 8. ve 12. sınıflarla başlayacağı iddia edilmişti. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı açıklama ile henüz yüz yüze eğitim hakkında son kararın verilmediğini duyurdu.

MEB’in yaptığı açıklama şu şekilde;

“21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 tarihi olarak belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.