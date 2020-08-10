Merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme nedir? Sınavsız yerleştirme nasıl oluyor?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla bu yıl liseye başlayacak öğrenciler için kayıt maratonu başladı. Merkezi ve yerel yerleştirme olarak ikiye ayrılan tercihler öğrencilerin olduğu kadar velilerin de merak konusu oluyor. İşte detaylar…

YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?

Yerel yerleştirme lise öğrenimine hak kazanan öğrencilerin ikamet adreslerine göre liselere yerleştirildiği sistemin adıdır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılır. Yerel yerleştirmede sadece ikamet adresi kriteri bulunmaz. İşte yerel yerleştirme kriterleri…

YEREL YERLEŞTİRME KRİTERLERİ

1-Öğrencilerin ikamet adresleri

2-Okul başarı puan üstünlüğü (6, 7 ve 8’inci sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puandır)

3-8. sınıf özürsüz devamsızlık gün sayısı azlığı

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR

Liseye yerleşme 3 ana başlıktan oluşur; yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlı okullar… Yerel yerleştirme tercihi ilk olarak yapılır ve daha sonra diğer tercih işlemleri tamamlanır. Yayınlanan tercih kılavuzunu dikkatle inceledikten sonra yerel yerleştirme tercih ekranına e-okul.meb.gov.tr ya da www.meb.gov.tr internet adresinden erişebilirsiniz. Yerel yerleştirme ile 5 okul seçebilirsiniz. Tercihlerin tamamını doldurmak zorunda değilsiniz. Ama ne kadar çok okul seçerseniz yerleşme şansınız da o kadar artar. Ayrıca unutmayın okul türünden en fazla 3 okul seçebilirsiniz.

MERKEZİ YERLEŞTİRME NEDİR?

a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

b) Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.