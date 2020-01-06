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Mersin’de okullar tatil mi? Öğrencileri ilgilendiren açıklama!

Mersin'in Erdemli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 mahalledeki okulların ve ilçe merkezindeki Sağlık Meslek Lisesi'nin Salı günü tatil olduğu açıklandı.

23:52 -
Haberler Eğitim
Mersin’de okullar tatil mi? Öğrencileri ilgilendiren açıklama!

Mersin Erdemli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteorolojinin ‘kırmızı kod’ uyarısı yaptığı Mersin’de bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışların Salı günü de etkisini arttırarak devam edeceğinin bildirilmesi üzerine ilçedeki bazı okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verileceği bildirildi.

Bu kapsamda olumsuz hava koşulları nedeniyle Erdemli ilçesine bağlı Büyük Sorkun, Güzeloluk, Sarıkaya, Tapureli ve Karayakup mahallelerindeki tüm okullar ile ilçe merkezindeki Sağlık Meslek Lisesi’nde yarın için eğitime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

İHA

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