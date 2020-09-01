Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan uzaktan eğitim paylaşımı!

Dün okullar uzaktan eğitimle açıldı. Bakan Selçuk, uzaktan eğitim yoluyla başlayan yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Twitter’daki paylaşımında “uzaktaneğitimleokuldayız” etiketini kullanan Selçuk, “Bahçesinde İstiklal Marşı okuyan tek öğretmeni de olsa, onlarca öğretmeni de olsa çocuklarımız için tüm gayretimiz ve sevgimizle” dedi.

Dün açılan okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Bakan Selçuk, “21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik” ifadelerini kullanmıştı.