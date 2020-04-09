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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan Google Classroom ve Zoom uygulamaları hakkında açıklama!

Uzaktan eğitim süreci devam ederken yeni açıklamalar da peş peşe geliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son günlerde sıkça kullanılan Google Classroom ve Zoom uygulamaları hakkındaki soruya yanıt verdi. İşte Bakan Selçuk'tan Google Classroom ve Zoom açıklaması...

17:11 -
Haberler Eğitim
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan Google Classroom ve Zoom uygulamaları hakkında açıklama!

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Youtube üzerinden yapılan canlı yayına katılarak öğretmenlerin sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin devam ettiği bu günlerde sıkça kullanılan Google Classroom ve Zoom gibi programlar hakkındaki soruya da cevap verdi. İşte Bakan Selçuk’un Google Classroom ve Zoom programları hakkındaki açıklamaları.

GOOGLE CLASSROOM VE ZOOM KULLANILABİLİR Mİ?

Google Classroom ve Zoom gibi internet programlarını kullanıp kullanmayacaklarının sorulması üzerine Bakan Selçuk, internet kullanılırken güvenliğe dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bununla ilgili yasal prosedürler var. Milli Eğitim Bakanlığı da yasal çerçevede iş birliği yaparak kamuoyunda adı geçen programları kullanıyor. Birçok program var. İnternette güvenlik ne ise bu tür programlar için de o. Önemli olan işlerimizin yürümesi. Güvenli şekilde profesyonel kullanım için de Milli Eğitim Bakanlığı gereken tedbirleri alıyor, merak etmeyin, bunları paylaşacağız. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uymak, çocukların yüzlerini, soyadlarını vesaire gibi konulara dikkat etmek kaydıyla bu çalışmalar zaten yapılıyor. Burada uyarı, Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde dikkatli olunması gerektiği hususundaydı. Çünkü bu çocukların siber güvenlik açısından tehlikeye düşmesini istemeyiz.”

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Son güncelleme: 17:13 09.04.2020
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