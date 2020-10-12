Son dakika… Milli Eğitim Bakanlığı formun aslını paylaşarak velileri uyardı

Formun gerçeğini sosyal medya hesabından paylaşan Milli Eğitim Bakanlığı şunları belirtti:

* Sağlık Bakanlığı'nın Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı ‘Bilgilendirme Formu ve Taahhütname’ velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır.

* Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz, veliye “tıbbi müdahale” adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez.

BAKAN SELÇUK’TAN VELİLERE UYARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter hesabından velilere okul binası dışı için sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Bakan Selçuk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili Velilerimiz, okul binalarına girmeyerek dışarıda beklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz.

* Ancak aynı hassasiyeti bina dışında beklerken de göstermenizi çok rica ederim.

* Lütfen, mesafeyi koruyalım çünkü sizin sağlığınız; öğrencilerimizin, toplumun sağlığı demek.