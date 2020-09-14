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MEB’den sözleşmeli öğretmen atamalarına yönelik göreve başlama duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1 Eylül'de ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlerin atama kararnamelerinin 18 Eylül'de il milli eğitim müdürlüklerine gönderileceği belirtildi.

Sozcu.com.tr
19:26 -
Haberler Eğitim
MEB’den sözleşmeli öğretmen atamalarına yönelik göreve başlama duyurusu

Öğretmen atamalarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi. 1 Eylül’de gerçekleştirilen atamalara dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Bakanlığımızca 1 Eylül 2020 tarihinde ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenler ile millî sporcu kapsamında 16 Temmuz 2020 tarihinde ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlerin atama kararnameleri 18/09/2020 tarihinde il millî eğitimi müdürlüklerine gönderilecektir.

*Ataması gerçekleşen öğretmenlerimiz, atama duyurularında göreve başlama esnasında isteneceği belirtilen belgelerle birlikte 18/09/2020 tarihi itibarıyla göreve başlamak üzere atandıkları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunabilecektir.

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Son güncelleme: 19:33 14.09.2020
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