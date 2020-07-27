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Mimarlık fakültesi kaç öğrenci alacak? Mimarlık fakültesi taban puanları ve kontenjan bilgisi…

YKS sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kaldı. 28 Temmuz’da erişime açılacak YKS sonuçlarıyla birlikte tercih işlemleri başlayacak. Üniversitelerde mimarlık eğitimi almak isteyen öğrenciler, 2019 yılı mimarlık fakültesi taban puanlarını merak ediyor. YÖK Atlas tercih robotu ile üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjan bilgisi öğrenilebiliyor. İşte mimarlık fakültesi taban puanları…

09:47 -
Haberler Eğitim
Mimarlık fakültesi kaç öğrenci alacak? Mimarlık fakültesi taban puanları ve kontenjan bilgisi…

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katıldığı YKS sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 28 Temmuz tarihinde açıklanacak. Sınavdan yeterli puanı alan öğrenciler, 6 Ağustos'tan itibaren tercihlerini yapmaya başlayacak. Tercihler öncesi öğrencilerin araştırdığı konuların başında üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjan bilgisi geliyor. İşte üniversite taban puanları ve kontenjan bilgisi…

MİMARLIK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

YÖK Atlas tercih robotu, üniversite tercihi yapacak öğrencilere yardımcı oluyor. YÖK tarafından üniversite adayları için hazırlanan YÖK Atlas tercih robotu ile hangi üniversitenin, kaç taban puanla öğrenci aldığı öğrenilebiliyor.

MİMARLIK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI


YKS BARAJ PUANI DEĞİŞTİ Mİ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

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