MSB sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Gözler MSB başvuru sonuçlarında…

MSB sürekli işçi alımı için yapılan kuraların sonucu büyük bir heyecanla beklenirken sonuç günü geldi. Bugün MSB sürekli işçi alımı kura sonuçları ilan edilecek ve adayların kafalarındaki soru cevap bulacak. MSB’nin açıklamasına göre, sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır.

MSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

MSB işçi alımı sonuçları aşağıdaki link üzerinden açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten kontrol edilebilir olacak.

MSB PERSONEL ALIMI SORGU EKRANI

BELGE KONTROLÜ YAPILACAK

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri MSB resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.