MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte?

MSÜ başvuru kılavuzu ile birlikte adayların merak ettikleri tüm ayrıntılar belli oldu. MSÜ fakülteleri ve yüksekokullarında öğrenim görmek isteyen adayların 7 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında başvurularını tamamlamaları gerekiyor. 29 Mart 2020’de gerçekleştirilecek olan MSÜ sınavı 135 dakika sürecek.

2020 MSÜ BAŞVURU EKRANI

ÖSYM MSÜ BAŞVURU KILAVUZU

MSÜ BAŞVURULARI BAŞLADI

ÖSYM'den yapılan açıklamada; “2020-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), 29 Mart 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 07 Ocak – 10 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 07 Ocak 2020 günü ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-MSÜ Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

MSÜ'ye başvuran adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, 06 Şubat – 03 Mart 2020 tarihlerinde başvuruları yapılacak olan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ile 2020-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2020-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir” denildi

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ sınavı 29 Mart 2020 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak ve saat 10.15’te başlayacak. Sınav süresi 135 dakika olacak.