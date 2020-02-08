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MSÜ başvurusu için son gün ne zaman? MSÜ’de kadın ve erkek için boy şartı ne kadar?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için ÖSYM başvuru tarihlerini duyurdu. MSÜ başvuruları 7 Ocak’ta başladı ve 10 Şubat’a kadar sürecek. Peki MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler? MSÜ öğrencisi olabilmek için boy sınırı kaç santimetre?

12:15 -
Haberler Eğitim
MSÜ başvurusu için son gün ne zaman? MSÜ’de kadın ve erkek için boy şartı ne kadar?

Üniversite eğitimini Milli Savunma Üniversitesi'nde tamamlamak isteyen adayların MSÜ sınavına katılması gerekiyor ve MSÜ sınavı başvuruları yarın sona eriyor. Peki MSÜ başvurusu yapmak isteyen adaylar hangi yolu izleyecek? İşte başvuru detayları ve boy sınıra dair ayrıntılar…

MSÜ BOY SINIRI NE KADAR?

Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm; Kadın Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki değerlendirme (2. Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır.

DİKKAT:Harp Okulları için 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2020 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2019-TYT puanını kullanmak için 2020-YKS’ye başvuru yapmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

2020 MSÜ BAŞVURU EKRANI

ÖSYM MSÜ BAŞVURU KILAVUZU

MSÜ başvurusu nasıl yapılır? MSÜ başvuruları için son gün geliyor!

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ sınavı 29 Mart 2020 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak ve saat 10.15’te başlayacak. Sınav süresi 135 dakika olacak.

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