MSÜ geç başvuruları ne zaman? 2020 MSÜ sınavı hangi tarihte yapılacak?

Sınava katılmak isteyenler için son şans olan MSÜ geç başvuruları 25 Şubat’ta ÖSYM üzerinden yapılabilecek. MSÜ sınavı ise 29 Mart’ta gerçekleşecek.

MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 MSÜ başvuruları 7 Ocak ile 10 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi AİS internet adresi üzerinden başvurular tamamlandı. Normal süresi içerisinde 2019 MSÜ başvuru yapamayan adaylar 25 Şubat 2020'de başvuru yapabilecekler.

ÖSYM MSÜ BAŞVURU KILAVUZU

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ sınavı 29 Mart 2020 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi 135 dakika olacak.