MSÜ ne zaman yapılacak? İşte ertelene MSÜ sınavının yeni tarihi…

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) Corona virüsü tedbirleri kapsamında ertelendi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün MSÜ sınavının yeni tarihini duyurdu. Peki MSÜ sınavı ne zaman olacak?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

29 Mart’ta yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs’ta düzenlenecek.

MSÜ SINAVI KAÇ SORU? SÜRE NE KADAR?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.